 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ГОСКОМИТЕТЕ ЧЕСТВОВАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯ КУБКА МИРА ПО ДЗЮДО БОРИСА БАГАТЕЛИЯ

Новости Вторник, 17 марта 2026 18:19
Оцените материал
(0 голосов)
Сухум. 17 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорта состоялась встреча с прославленным абхазским спортсменом Борисом Багателия. Вице-премьер, и.о. председателя ведомства Таращ Хагба и его заместитель Беслан Карчава поздравили дзюдоиста с блестящей победой на международной арене.

Напомним, в начале марта Борис Багателия завоевал золото на первых открытых международных соревнованиях – Кубке мира по дзюдо среди мастеров-ветеранов и любителей. Престижные старты, приуроченные ко Дню защитника Отечества, прошли в Москве, собрав сильнейших спортсменов из разных стран.

Приветствуя чемпиона, Таращ Хагба отметил значимость этого достижения для республики: «Вы в очередной раз доказали, что абхазская школа спорта сильна своими традициями и преданными людьми. Мы гордимся тем, что вы достойно представляете нашу страну на столь высоком уровне, демонстрируя характер и волю к победе. Благодарим вас за огромный труд, дисциплину и верность своему делу. Вы подаете прекрасный пример подрастающему поколению».

В свою очередь, Борис Багателия поблагодарил руководство Госкомитета за внимание и поддержку, затем он поделился впечатлениями от турнира и подчеркнул, что эта победа – результат любви к спорту.

В завершение встречи Таращ Хагба вручил Борису Багателия денежное вознаграждение от Госкомитета, пожелав ему крепкого здоровья, дальнейших успехов и новых побед на татами.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 17 марта 2026 18:20

Последнее от Super User

Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.