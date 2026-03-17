В ГОСКОМИТЕТЕ ЧЕСТВОВАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯ КУБКА МИРА ПО ДЗЮДО БОРИСА БАГАТЕЛИЯ

Сухум. 17 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорта состоялась встреча с прославленным абхазским спортсменом Борисом Багателия. Вице-премьер, и.о. председателя ведомства Таращ Хагба и его заместитель Беслан Карчава поздравили дзюдоиста с блестящей победой на международной арене.

Напомним, в начале марта Борис Багателия завоевал золото на первых открытых международных соревнованиях – Кубке мира по дзюдо среди мастеров-ветеранов и любителей. Престижные старты, приуроченные ко Дню защитника Отечества, прошли в Москве, собрав сильнейших спортсменов из разных стран.

Приветствуя чемпиона, Таращ Хагба отметил значимость этого достижения для республики: «Вы в очередной раз доказали, что абхазская школа спорта сильна своими традициями и преданными людьми. Мы гордимся тем, что вы достойно представляете нашу страну на столь высоком уровне, демонстрируя характер и волю к победе. Благодарим вас за огромный труд, дисциплину и верность своему делу. Вы подаете прекрасный пример подрастающему поколению».

В свою очередь, Борис Багателия поблагодарил руководство Госкомитета за внимание и поддержку, затем он поделился впечатлениями от турнира и подчеркнул, что эта победа – результат любви к спорту.

В завершение встречи Таращ Хагба вручил Борису Багателия денежное вознаграждение от Госкомитета, пожелав ему крепкого здоровья, дальнейших успехов и новых побед на татами.