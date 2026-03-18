 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТ ПРЕДЛАГАЕТ УВЕЛИЧИТЬ ВОЗРАСТНОЙ ПОРОГ ДЛЯ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ И ДЕПУТАТЫ

Новости Среда, 18 марта 2026 13:34
Оцените материал
(0 голосов)
Сухум. 18 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Парламент предлагает увеличить нижний возрастной порог для кандидата в президенты с 35 до 45 лет, для кандидата в депутаты – с 25 до 33 лет. Также планируют полную отмену верхнего возрастного ограничения для кандидатов в депутаты Парламента, которое ранее составляло 65 лет. Соответствующие поправки приняты в первом чтении.

«Необходимость в повышении избирательного ценза преследует цель наделения гражданина пассивным избирательным правом в возрасте, когда он сформировался как личность, имеет осознанные политические позиции, основывающиеся на приобретенных знаниях и жизненном опыте», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Проект закона представлял председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба.

«В нашем созыве подобный вопрос поднимается впервые, и я искренне надеюсь на успешную реализацию данной инициативы.

Речь идет о законопроекте, объединяющем два ключевых вопроса: изменение возрастного ценза для кандидатов в депутаты Парламента и для кандидатов на пост президента Республики Абхазия. Над созданием этого документа работали 12 наших коллег в полном соответствии с действующим законодательством. Проект прошел необходимую экспертизу в Конституционном суде, который подтвердил соответствие предлагаемых поправок требованиям главы 7 Конституции РА.

Суть предлагаемых изменений состоит в следующем:

Первое. Увеличение возрастного ценза для депутатов Парламента до 33 лет. Именно такой возраст был определен авторами проекта. Сегодня мы рассматриваем документ в первом чтении, и я призываю вас поддержать его. Безусловно, ко второму чтению текст потребует корректировки. У меня, как и у других коллег, есть свои предложения — например, рассмотреть порог в 30 лет. Мы детально обсудим это в процессе дальнейшей работы.

Второе. Изменение требований к кандидату в президенты. Предлагается установить нижний возрастной ценз – не моложе 45 лет. При этом, если вы обратили внимание, в проекте отсутствует верхний возрастной предел. Сейчас он составляет 65 лет. Это означает, что граждане старше этого возраста также получат право выдвигать свои кандидатуры.

Хочу сразу обозначить свою позицию: по вопросу отмены верхнего возрастного ограничения у меня есть определенные возражения, которые я оформлю в виде поправок ко второму чтению. Однако текущие разногласия не должны препятствовать принятию законопроекта в первом чтении.

Предлагаю сегодня проголосовать за данный проект как за основу, чтобы мы могли продолжить работу над ним во втором чтении», – сказал Хутаба.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 18 марта 2026 13:40

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВОДИТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙБУСА О НОВШЕСТВАХ В ТРОЛЛЕЙБУСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА ПО УЛИЦЕ ДЗИДЗАРИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.