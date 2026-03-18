ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА ПО УЛИЦЕ ДЗИДЗАРИЯ
Сухум. 18 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Продолжаются работы по благоустройству дорожного полотна и парковочной зоны по улице Дзидзария, 20 (в районе Сухумской городской поликлиники № 1). Как рассказал директор «Горстройпроекта» Астамур Пипия, ранее там же была заменена искусственная неровность (лежачий полицейский) с пешеходным переходом.
«Также планируется восстановить тротуарную зону и облицевать природным камнем подпорную стену на части улицы Дзидзария», – уточнил Пипия.
В районе поликлиники перед Республиканской детской больницей ранее, по поручению главы Тимура Агрба, службы администрации также провели ремонтно-восстановительные работы – выложена брусчатка на тротуарах, территория перед медучреждением забетонирована.
Из-за проводимых работ на улице Дзидзария движение транспорта немного затруднено, столичная администрация просит автомобилистов быть аккуратными и проявить понимание к рабочим коммунальных служб.
