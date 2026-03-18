ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА, КАСАЮЩИЕСЯ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРИНЯТЫ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

Сухум. 18 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли в первом чтении проект конституционного закона «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия». Данная законодательная инициатива направлена на совершенствование порядка формирования списков избирателей и обеспечение полной реализации избирательных прав граждан республики.

Законопроект предполагает принципиальное изменение модели формирования списков избирателей с целью повышения достоверности данных об избирателях, включая актуализацию информации о наличии гражданства, месте жительства и дееспособности граждан.

Реализация закона призвана минимизировать ошибки в списках при проведении голосования и сделать избирательный процесс более прозрачным и защищенным.

Об этом сообщает Апсныпресс.