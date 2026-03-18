СИСТЕМА НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ БУДЕТ РЕФОРМИРОВАНА

Сухум. 18 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли в первом чтении проект закона «О внесении изменений в закон «О Государственной налоговой службе Республики Абхазия» и иные законодательные акты республики. Законопроект направлен на реформирование системы налогового контроля и уточнение полномочий фискальных органов.

Согласно новой редакции, порядок и условия налоговых проверок теперь будут устанавливаться центральным органом государственного управления, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов – Министерством по налогам и сборам.

При подготовке законопроекта к рассмотрению была учтена необходимость четкого определения периодичности проверок.

Отсутствие установленных сроков в первоначальной версии проекта создавало правовую неопределенность, в связи с чем в итоговый текст были внесены поправки, закрепляющие конкретные сроки и периоды проведения налогового контроля.

Законопроект также предусматривает синхронное внесение изменений в ряд сопутствующих законодательных актов. Парламентарии скорректировали перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению или отмене, исключив из него те законы, поправки в которые уже интегрированы в текст принятого документа.

Принятые нововведения призваны сделать систему налогового администрирования в республике более прозрачной и эффективной.

Также депутаты приняли в первом чтении проект Конституционного закона «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия».

Данная законодательная инициатива была разработана с целью приведения положений закона в соответствие с актуальной структурой органов исполнительной власти и действующим законодательством.

Изменения касаются уточнения наименования налоговых органов республики.

В частности, законопроект направлен на устранение противоречий, возникших после принятия поправок в закон «О Государственной налоговой службе РА», и ряд других законодательных актов.

Необходимость корректировки была вызвана тем, что сегодня в структуре исполнительной власти отсутствует орган с прежним названием – «Государственная налоговая служба».

Принятый закон позволяет унифицировать терминологию и устранить правовые коллизии в наименованиях ведомств, ответственных за налоговую политику.

Об этом сообщает Апсныпресс.