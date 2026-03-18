РАЗРАБОТКОЙ ТАРИФОВ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЮ, БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИКИ

Сухум. 18 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере государственного регулирования цен». Законопроект направлен на централизацию полномочий по разработке тарифов на товары и услуги, подлежащие государственному регулированию. Согласно изменениям, функции по методологическому обеспечению и расчету тарифов сосредотачиваются в одном ведомстве – Министерстве экономики.

Речь идет о создании единой и экономически обоснованной тарифной политики в стратегически важных отраслях. В частности, полномочия по регулированию цен на жилищно-коммунальные услуги (водоснабжение, канализация, вывоз мусора и др.) передаются от органов местного самоуправления Кабинету Министров РА.

Соответствующие поправки вносятся в закон «О государственном регулировании цен», а также в закон «Об электроэнергетике». Теперь разработка методологии расчета и самих тарифов в сфере электроэнергетики также переходит в ведение уполномоченного органа в области госрегулирования цен.

По мнению разработчиков законопроекта, такая мера позволяет обеспечить последовательный подход к ценообразованию и усилить контроль над тарифами в социально значимых сферах экономики.

Об этом сообщает Апсныпресс.