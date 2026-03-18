 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВОЗРАСТ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬСЯ ДО 28 ЛЕТ

Среда, 18 марта 2026
Оцените материал
(0 голосов)
ВОЗРАСТ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬСЯ ДО 28 ЛЕТ

Сухум. 18 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли в первом чтении изменения в Закон «О выборах в органы местного самоуправления». Они направлены на совершенствование избирательного процесса и повышение ответственности кандидатов. Одним из ключевых нововведений стало увеличение возрастного ценза для кандидатов в депутаты органов местного самоуправления.

Претендовать на место в представительном органе смогут граждане, достигшие на день выборов 28 лет, вместо прежних 25 лет. По мнению законодателей, это обусловлено важностью полномочий муниципальных депутатов, требующих достаточного жизненного и профессионального опыта.

Закон дополнен нормой, согласно которой участниками избирательного процесса могут быть исключительно граждане Республики Абхазия. Кроме того, расширен круг лиц, на которых распространяются законодательные ограничения в праве быть избранными в Собрания того или иного уровня.

Поправки также коснулись формирования избирательных комиссий. Для их членов установлен возрастной ценз в 25 лет и требование об обязательном наличии постоянного места жительства в районах, где образуются комиссии. Тексты избирательных бюллетеней теперь в обязательном порядке должны составляться на государственном абхазском и русском языках.

В целях исключения административного давления, действующим депутатам ОМС запрещено входить в состав инициативных групп по выдвижению кандидатов. Также ужесточены требования к документам: из перечня документов, удостоверяющих личность избирателя в подписных листах, исключена формулировка «заменяющий его документ». Теперь единственным легитимным документом признается паспорт гражданина Республики Абхазия.

Новая редакция закона также предусматривает возможность участия иностранных (международных) наблюдателей в местных выборах по приглашению органов законодательной или исполнительной власти Абхазии.

Статья 27 Закона изложена в новой редакции, детализирующей процедуры подготовки и проведения голосования.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 18 марта 2026 14:20

Последнее от Super User

Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.