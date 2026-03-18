ВОЗРАСТ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬСЯ ДО 28 ЛЕТ

Сухум. 18 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли в первом чтении изменения в Закон «О выборах в органы местного самоуправления». Они направлены на совершенствование избирательного процесса и повышение ответственности кандидатов. Одним из ключевых нововведений стало увеличение возрастного ценза для кандидатов в депутаты органов местного самоуправления.

Претендовать на место в представительном органе смогут граждане, достигшие на день выборов 28 лет, вместо прежних 25 лет. По мнению законодателей, это обусловлено важностью полномочий муниципальных депутатов, требующих достаточного жизненного и профессионального опыта.

Закон дополнен нормой, согласно которой участниками избирательного процесса могут быть исключительно граждане Республики Абхазия. Кроме того, расширен круг лиц, на которых распространяются законодательные ограничения в праве быть избранными в Собрания того или иного уровня.

Поправки также коснулись формирования избирательных комиссий. Для их членов установлен возрастной ценз в 25 лет и требование об обязательном наличии постоянного места жительства в районах, где образуются комиссии. Тексты избирательных бюллетеней теперь в обязательном порядке должны составляться на государственном абхазском и русском языках.

В целях исключения административного давления, действующим депутатам ОМС запрещено входить в состав инициативных групп по выдвижению кандидатов. Также ужесточены требования к документам: из перечня документов, удостоверяющих личность избирателя в подписных листах, исключена формулировка «заменяющий его документ». Теперь единственным легитимным документом признается паспорт гражданина Республики Абхазия.

Новая редакция закона также предусматривает возможность участия иностранных (международных) наблюдателей в местных выборах по приглашению органов законодательной или исполнительной власти Абхазии.

Статья 27 Закона изложена в новой редакции, детализирующей процедуры подготовки и проведения голосования.

Об этом сообщает Апсныпресс.