ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
В ПУНКТЕ ПРОПУСКА НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ НАЧАТ ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕКОНСТРУКЦИИ

Новости Среда, 18 марта 2026 14:20
Сухум. 18 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Работа крупнейшего пункта пропуска на юге России характеризуется традиционным возрастанием нагрузки в летние месяцы. Пиковые значения нагрузок в сутки составляют более 12 тыс. транспортных средств и более 70 тыс. физических лиц в обоих направлениях. За 2025 год через российско-абхазскую границу проследовало более 12 млн физических лиц и 2,7 млн транспортных средств. После окончания реконструкции согласно проектной документации МАПП Адлер сможет пропускать до 14 тыс. транспортных средств в сутки, что в 9,5 раз больше расчетного показателя в настоящее время. Количество физических лиц также увеличится до 80,5 тыс. человек, что в 2,5 раза превысит текущий показатель.

Новая схема организации движения, расположения рабочих мест на линиях контроля позволит оформлять до 100 транспортных средств одновременно. Запланировано оснащение пункта пропуска портальными ИДК и комплексом дополнительных информационно-технических средств, что обеспечит диспетчеризацию, визуализацию, аналитику и контроль за перемещением товаров и транспортных средств.

Строительные работы будут проводиться без остановки работы пункта пропуска. Таможенным постом МАПП Адлер совместно с пограничной службой ФСБ России и иными государственными контролирующими органами на регулярной основе проводятся мероприятия, направленные на недопущение скопления транспорта и физлиц в пункте пропуска в периоды пиковых нагрузок и проведения максимально быстрого контроля.

Учитывая растущий трафик физлиц и транспортных средств в период курортного сезона, в качестве альтернативы возможно использование железнодорожного сообщения и других видов транспорта (морской/воздушный). Регулярные пассажирские перевозки осуществляются поездами международного сообщения. В летний период времени курсирует скоростной электропоезд «Диоскурия» по маршруту «Сириус – Сухум». В морском порту возобновлено регулярное морское сообщение пассажирского судна «Комета».

Открытие международного аэропорта в Сухум также способствует разгрузке автомобильного сообщения.

