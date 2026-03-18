ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ПО ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

Среда, 18 марта 2026
ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ПО ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

Сухум. 18 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли в первом чтении проект закона «Об особенностях предоставления льгот по оплате коммунальных услуг гражданам Республики Абхазия».

Согласно статье 4 законопроекта, право на 50-процентную скидку при оплате коммунальных услуг получают следующие категории граждан:

многодетные семьи (трое и более несовершеннолетних детей);

учителя дошкольных и школьных общеобразовательных учреждений;

малоимущие семьи;

одинокие пенсионеры;

младший и средний медперсонал государственных учреждений здравоохранения.

«Данная инициатива направлена на законодательное регулирование вопросов установления, применения и компенсации льгот на территории республики.

Проект вводит четкое определение понятия «коммунальные услуги» и определяет, что льготы устанавливаются законами Абхазии, а также актами Кабинета министров», – отмечается в пояснительной записке к закону.

Законопроект также наделяет Кабинет министров полномочиями по установлению лимитов льготного обеспечения. Компенсация расходов коммунальным организациям будет осуществляться за счет бюджетных субсидий в порядке, определенном правительством.

Об этом сообщает Апсныпресс.

