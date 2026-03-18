ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ПО ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
Сухум. 18 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли в первом чтении проект закона «Об особенностях предоставления льгот по оплате коммунальных услуг гражданам Республики Абхазия».
Согласно статье 4 законопроекта, право на 50-процентную скидку при оплате коммунальных услуг получают следующие категории граждан:
многодетные семьи (трое и более несовершеннолетних детей);
учителя дошкольных и школьных общеобразовательных учреждений;
малоимущие семьи;
одинокие пенсионеры;
младший и средний медперсонал государственных учреждений здравоохранения.
«Данная инициатива направлена на законодательное регулирование вопросов установления, применения и компенсации льгот на территории республики.
Проект вводит четкое определение понятия «коммунальные услуги» и определяет, что льготы устанавливаются законами Абхазии, а также актами Кабинета министров», – отмечается в пояснительной записке к закону.
Законопроект также наделяет Кабинет министров полномочиями по установлению лимитов льготного обеспечения. Компенсация расходов коммунальным организациям будет осуществляться за счет бюджетных субсидий в порядке, определенном правительством.
Об этом сообщает Апсныпресс.
