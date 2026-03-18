ПРОЕКТ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА И САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ СТОЛИЦЫ ВЫНЕСУТ НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

Сухум. 18 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Администраци Сухума прошло совещание комиссии по благоустройству и зелёным насаждениям. На него были приглашены все профильные службы – МУП «Благоустройство», «Зелёное хозяйство», СЭС, сотрудники отдела архитектуры столичной администрации, а также представители Института экологии, депутаты Сухумского городского собрания.

На рассмотрение представлен «Проект правил благоустройства и санитарного содержания города Сухум».

«В проекте отражены все взаимоотношения администрации города с жителями, с потребителями, с ведомствами, правила пользования зелёными зонами, общественными пространствами, а также правила обращения с зелеными насаждениями и деревьями», – отметил замглавы Администрации Сухума Константин Тарба.

Тарба подчеркнул, что проект будет вынесен на общественные слушания и его доработают с учетом мнения общества.

На совещании также обсуждался ряд других вопросов – упорядочение мест мусорных площадок, генеральная уборка на Кодорском шоссе (№665) и дальнейшее развитие пешеходных зон в столице.