ВЫНЕСЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ АРАМА ВАРДАНЯН

Сухум. 19 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гагрского района в Гагрский районный суд для рассмотрения по существу было направлено уголовное дело по обвинению Варданян Арама Рафаеловича в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 3 статьи 127 и части 1 статьи 106 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Предварительным следствием установлено, что Варданян А.Р. 15 октября 2023 года в городе Гагра, на территории санатория «Сана» совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста.

Кроме того, Варданян А.Р., находясь под стражей в ИВС МВД РА, умышленно причинил сокамернику Буряк М.Б. вред здоровью средней тяжести.

Приговором Гагрского районного суда от 16 декабря 2025 года Варданян А.Р. признан виновным в совершении вышеуказанных преступлений, ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор Гагрского районного суда вступил в законную силу.