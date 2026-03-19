ВРУЧЕНИЕ КОПИИ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ

Сухум. 19 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Министерстве иностранных дел Республики Никарагуа чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Республике Никарагуа Аляс Айба вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Никарагуа Вальдраку Джентске. В мероприятии принял участие советник президента по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортега, а также представители официальных СМИ Никарагуа.