В ПАРЛАМЕНТА ПРОШЕЛ «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС» С МИНИСТРОМ ЭКОНОМИКИ

Сухум. 19 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Народном Собрании в формате «правительственного часа» состоялась встреча с министром экономики Теймуразом Миквабия. В ней приняли участие президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Инар Ладария и директор Института экономики и права АНА Фатима Камкия.

Открывая встречу, спикер Парламента Лаша Ашуба подчеркнул, что ее участники смогут в конструктивном ключе обсудить насущные вопросы экономической сферы.

В ходе подготовки к «правительственному часу», в соответствии с регламентом, Комитет по экономической политике и реформам подготовил и направил министру перечень вопросов, охватывающих ключевые сферы деятельности министерства.

Председатель комитета Резо Зантария отметил, что целью данной встречи является обсуждение с руководителем Министерства экономики вопросов эффективности управления в экономической сфере, реализации государственных программ и совершенствования законодательства.

В своем выступлении, Теймураз Миквабия подчеркнул, что эта встреча имеет большое значение для министерства и предоставляет возможность совместно с депутатами выработать дальнейшие пути экономического развития. Он представил информацию о состоянии дел в сфере экономики республики, рассказал о задачах, стоящих перед министерством.

Основное внимание на встрече было уделено инвестиционной деятельности, налогообложению, льготному кредитованию и поддержке отечественных предпринимателей, эффективности управления подведомственными министерству предприятиями и стратегическому планированию.

В ходе дискуссии министр ответил на многочисленные вопросы депутатов.

Участники встречи отметили перспективы взаимодействия государственных структур с научным сообществом и Торгово-промышленной палатой. Депутаты выразили готовность к дальнейшему конструктивному сотрудничеству с Министерством экономики по всем направлениям его деятельности.