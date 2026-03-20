СГБ ВЫДВОРИЛА ПОДОЗРЕВАЕМОГО В РЕЛИГИОЗНО-ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПРЕДЕЛЫ АБХАЗИИ
Сухум. 20 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе оперативно розыскных мероприятий сотрудниками СГБ Республики Абхазия установлен и задержан гражданин Таджикистана Саидов Каримхон Бедилхонович 1983 г. рождения, подозреваемый в причастности к религиозно – экстремистской деятельности.
По предварительным данным Саидов, в социальных сетях осуществлял информационное сопровождение событий в Сирии, освещая их с позиции радикальных группировок, распространял материалы, направленные на публичное оправдание террористической экстремистской деятельности и возбуждении ненависти к группе лиц на основании их принадлежности к религии.
