СГБ ВЫДВОРИЛА ПОДОЗРЕВАЕМОГО В РЕЛИГИОЗНО-ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПРЕДЕЛЫ АБХАЗИИ

Сухум. 20 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе оперативно розыскных мероприятий сотрудниками СГБ Республики Абхазия установлен и задержан гражданин Таджикистана Саидов Каримхон Бедилхонович 1983 г. рождения, подозреваемый в причастности к религиозно – экстремистской деятельности.

По предварительным данным Саидов, в социальных сетях осуществлял информационное сопровождение событий в Сирии, освещая их с позиции радикальных группировок, распространял материалы, направленные на публичное оправдание террористической экстремистской деятельности и возбуждении ненависти к группе лиц на основании их принадлежности к религии.