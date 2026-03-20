ЗАПУСКАЕТСЯ РЕГУЛЯРНЫЙ РЕЙС «МОСКВА – СУХУМ»
Новости Пятница, 20 марта 2026 15:01
Сухум. 20 марта 2026 г. Абхазия-Информ. С 3 апреля Nordwind совместно с авиакомпанией «Икар» запускает регулярные рейсы по новому маршруту «Москва – Сухум». Полеты будут выполняться до пяти раз в неделю на воздушном судне Эмбраер 190.
С 25 мая частота рейсов увеличится до семи раз в неделю с задействованием самолета Боинг 777-300.
Время в пути: 3 часа 40 мин.
