ЗНАКОМСТВО С ТРАДИЦИЯМИ ВОЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

Большой интерес у школьников вызвало посещение училища. Учащиеся имели возможность познакомиться с традициями военного воспитания, историей и повседневной деятельностью высшего военного учебного заведения.

Сухум. 20 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Ученики старших классов средней школы №1 с. Алахадзы Гагрского района посетили Сухумское высшее общевойсковое командное училище и музей Вооруженных сил Республики Абхазия.

На учебных местах курсанты училища подробно рассказали ребятам о технических характеристиках стрелкового оружия.

В музее Вооруженных сил ученики осмотрели экспозицию, посвященную Отечественной войне народа Абхазии, становлению и формированию Вооруженных сил страны.

В ходе экскурсии молодые люди узнали о подвигах защитников Отечества, участниках Великой Отечественной войны, Отечественной войны народа Абхазии, истории военных, антитеррористических операций, проводимых Вооруженными Силами.

С большим интересом школьники ознакомились с представленными в музее образцами оружия, фронтовыми письмами, фотографиями и боевыми орденами защитников Отечества, осмотрели боевые знамена фронтов и знамя Победы.

Военный музей помогает не только узнать что-то новое, но и выполняет важную миссию обучения и воспитания молодежи.