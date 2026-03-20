Сухум. 20 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-президент Абхазии Беслан Бигвава проинспектировал ход строительных работ на набережной столицы. На участке от кафе «Пингвин» до крепости во время демонтажных работ были обнаружены артефакты и остатки четырех крепостей I–IV веков н.э. и начаты археологические раскопки. Это сдвинуло сроки завершения реконструкции на данном участке.

Глава администрации Сухума Тимур Агрба доложил, что на завершение исследований археологам потребуется около месяца. В связи с находками концепция реконструкции исторической части меняется, и в течение недели будут разработаны различные варианты, которые представят президенту, а затем вынесут на обсуждение Градостроительного совета.

При этом на остальных участках набережной работы ведутся полным ходом. Для соблюдения графиков подрядчики задействуют на объектах по две бригады.

Вице-президент подчеркнул, что ключевым вопросом остается определить, что именно будет на месте раскопок в дальнейшем. По его словам, на следующей неделе подготовят конкретные предложения по этому участку, которые будут представлены резиденту.

Рабочую комиссию по реконструкции набережной возглавляет Беслан Бигвава.