БЕСЛАН БИГВАВА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА НАБЕРЕЖНОЙ СТОЛИЦЫ
Сухум. 20 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-президент Абхазии Беслан Бигвава проинспектировал ход строительных работ на набережной столицы. На участке от кафе «Пингвин» до крепости во время демонтажных работ были обнаружены артефакты и остатки четырех крепостей I–IV веков н.э. и начаты археологические раскопки. Это сдвинуло сроки завершения реконструкции на данном участке.
Глава администрации Сухума Тимур Агрба доложил, что на завершение исследований археологам потребуется около месяца. В связи с находками концепция реконструкции исторической части меняется, и в течение недели будут разработаны различные варианты, которые представят президенту, а затем вынесут на обсуждение Градостроительного совета.
При этом на остальных участках набережной работы ведутся полным ходом. Для соблюдения графиков подрядчики задействуют на объектах по две бригады.
Вице-президент подчеркнул, что ключевым вопросом остается определить, что именно будет на месте раскопок в дальнейшем. По его словам, на следующей неделе подготовят конкретные предложения по этому участку, которые будут представлены резиденту.
Рабочую комиссию по реконструкции набережной возглавляет Беслан Бигвава.
