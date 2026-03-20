 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БЕСЛАН БИГВАВА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА НАБЕРЕЖНОЙ СТОЛИЦЫ

Пятница, 20 марта 2026 15:05
Оцените материал
(0 голосов)
БЕСЛАН БИГВАВА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА НАБЕРЕЖНОЙ СТОЛИЦЫ

Сухум. 20 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-президент Абхазии Беслан Бигвава проинспектировал ход строительных работ на набережной столицы. На участке от кафе «Пингвин» до крепости во время демонтажных работ были обнаружены артефакты и остатки четырех крепостей I–IV веков н.э. и начаты археологические раскопки. Это сдвинуло сроки завершения реконструкции на данном участке.

Глава администрации Сухума Тимур Агрба доложил, что на завершение исследований археологам потребуется около месяца. В связи с находками концепция реконструкции исторической части меняется, и в течение недели будут разработаны различные варианты, которые представят президенту, а затем вынесут на обсуждение Градостроительного совета.

При этом на остальных участках набережной работы ведутся полным ходом. Для соблюдения графиков подрядчики задействуют на объектах по две бригады.

Вице-президент подчеркнул, что ключевым вопросом остается определить, что именно будет на месте раскопок в дальнейшем. По его словам, на следующей неделе подготовят конкретные предложения по этому участку, которые будут представлены резиденту.

Рабочую комиссию по реконструкции набережной возглавляет Беслан Бигвава.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 20 марта 2026 15:07

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗНАКОМСТВО С ТРАДИЦИЯМИ ВОЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЗАВЕРШИЛСЯ 66-Й РАУНД МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИСКУССИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЗАКАВКАЗЬЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.