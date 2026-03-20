ЗАВЕРШИЛСЯ 66-Й РАУНД МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИСКУССИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЗАКАВКАЗЬЕ

Сухум. 20 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Женеве завершился 66-й раунд Международных Женевских дискуссий, посвященных вопросам безопасности и стабильности в Закавказье. Встреча, проходившая при участии представителей Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России, США, а также при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС, в очередной раз продемонстрировала кардинальные расхождения в подходах сторон к существующему положению дел в регионе.

По итогам Дискуссий глава Министерства иностранных дел Республики Абхазии Олег Барциц сделал заявление, в котором заявил, что абхазская сторона обозначила позицию, которая, по мнению Сухума, не подлежит пересмотру.

«Мы заявили о новых реалиях, которые наши соседи - Грузия -должны принять, хотят они этого или нет, – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. На политической карте мира появились два суверенных государства – Республика Абхазия и Республика Южная Осетия. Это не предмет для торга и не вопрос для обсуждения, а состоявшийся факт».

В ходе 66-го раунда основное внимание традиционно уделялось вопросам безопасности. В связи со сложной ситуацией в мире участники Дискуссий продолжили работу над совместным документом о неприменении силы. Представители Абхазии и Южной Осетии настаивают на включении в этот документ механизмов, которые бы учитывали их статус и гарантировали безопасность народов республик. Стороны подтвердили намерение продолжать консультации по выработке взаимоприемлемых формулировок, несмотря на сохраняющиеся разногласия.

«Альтернативы мирному урегулированию данного вопроса не существует, и сложившийся статус-кво в регионе необходимо учитывать всем участникам переговорного процесса», – заявил Олег Барциц.

Помимо политического блока обсуждались вопросы гуманитарного характера, а также перспективы возобновления работы в формате МПРИ в г. Гал.

Следующий, 67-й раунд переговоров, предварительно запланирован на 1 июля текущего года.