ЗАВЕРШИЛСЯ 66-Й РАУНД МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИСКУССИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЗАКАВКАЗЬЕ

 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

Пятница, 20 марта 2026 15:07
Сухум. 20 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Женеве завершился 66-й раунд Международных Женевских дискуссий, посвященных вопросам безопасности и стабильности в Закавказье. Встреча, проходившая при участии представителей Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России, США, а также при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС, в очередной раз продемонстрировала кардинальные расхождения в подходах сторон к существующему положению дел в регионе.

По итогам Дискуссий глава Министерства иностранных дел Республики Абхазии Олег Барциц сделал заявление, в котором заявил, что абхазская сторона обозначила позицию, которая, по мнению Сухума, не подлежит пересмотру.

«Мы заявили о новых реалиях, которые наши соседи - Грузия -должны принять, хотят они этого или нет, – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. На политической карте мира появились два суверенных государства – Республика Абхазия и Республика Южная Осетия. Это не предмет для торга и не вопрос для обсуждения, а состоявшийся факт».

В ходе 66-го раунда основное внимание традиционно уделялось вопросам безопасности. В связи со сложной ситуацией в мире участники Дискуссий продолжили работу над совместным документом о неприменении силы. Представители Абхазии и Южной Осетии настаивают на включении в этот документ механизмов, которые бы учитывали их статус и гарантировали безопасность народов республик. Стороны подтвердили намерение продолжать консультации по выработке взаимоприемлемых формулировок, несмотря на сохраняющиеся разногласия.

«Альтернативы мирному урегулированию данного вопроса не существует, и сложившийся статус-кво в регионе необходимо учитывать всем участникам переговорного процесса», – заявил Олег Барциц.

Помимо политического блока обсуждались вопросы гуманитарного характера, а также перспективы возобновления работы в формате МПРИ в г. Гал.

Следующий, 67-й раунд переговоров, предварительно запланирован на 1 июля текущего года.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 20 марта 2026 15:11

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БЕСЛАН БИГВАВА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА НАБЕРЕЖНОЙ СТОЛИЦЫ НА «ДНЯХ КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ В РОССИИ» СОСТОЯТСЯ ГАСТРОЛИ ГОСАНСАМБЛЯ ИМ.В.ЦАРГУШ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.