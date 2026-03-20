НА «ДНЯХ КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ В РОССИИ» СОСТОЯТСЯ ГАСТРОЛИ ГОСАНСАМБЛЯ ИМ.В.ЦАРГУШ

Сухум. 20 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В рамках проекта «Дни культуры Абхазии в России» состоится концерт Ансамбля народной песни и танца Республики Абхазия имени Василия Царгуш на сцене московского театра «Русская песня». Госансамбль представит концертную программу, которая продемонстрирует красоту и разнообразие абхазских народных песен и танцев.

В программе лучшие номера из репертуара коллектива, среди которых – вокально-хореографическая сюита «Абхазская свадьба», народная героическая песня «Озбакь», старинная походная песня «Саматхуа», шуточная песня «Рафида», хороводный танец «Аураашьа», «Абхазский танец соотечественников», абхазский лирический девичий танец и многие другие яркие номера. В программу также войдет песня «Моя Абхазия» советского композитора, заслуженного деятеля искусств Абхазской АССР Аслана Даурова на стихи абхазского советского писателя и поэта, лауреата Государственной премии Абхазской АССР имени Д.И. Гулиа Ивана Тарба.

Событие пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Организатор – ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.