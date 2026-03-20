В МО ЗАВЕРШИЛИСЬ ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕНИЯ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Сухум. 20 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Министерстве обороны продолжается плановая подготовка войск. В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил на 2026 год, в период с 17 по 19 марта были проведены тактико-специальные учения (ТСУ) с подразделениями обеспечения бригад (полка) резерва. Мероприятия проводились под руководством офицеров управления Министерства обороны и Генерального штаба.