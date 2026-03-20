БИЛЬЯРД ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Сухум. 20 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В бильярдном клубе «Time» сегодня состоялось торжественное открытие чемпионата Абхазии по русскому бильярду. Соревнования, собравшие 32 участника, продлятся до 22 марта. Призовой фонд турнира составляет 160 000 рублей. Победитель получит 80 000 рублей, обладатель второго места – 50 000, а замкнувший тройку лидеров – 30 000 рублей.

За главный трофей соревнуются спортсмены самого разного возраста и опыта: самому юному участнику всего 14 лет, а самому возрастному – 71 год. Главным судьей соревнований выступает Владимир Ленивцев.

Организаторами чемпионата выступили Федерация бильярдного спорта Абхазии при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорта.

На церемонии открытия вице-премьер, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба поздравил участников с возобновлением работы Федерации. Он отметил, что турнир знаменует собой новый этап в развитии этого вида спорта в республике.

«Искренне поздравляю всех с возобновлением работы Федерации бильярда Республики Абхазия. Недавно был избран президент Федерации – Адгур Кутарба. Перед ним и его командой стоят сложные и важные задачи. Я уверен, что только общими усилиями, взаимной поддержкой мы сможем обеспечить полноценное развитие бильярда в нашей республике, – подчеркнул Таращ Хагба. – Открытие чемпионата Абхазии по бильярду – важное событие. Долгое время у нас не было возможности проводить такие турниры, и сегодня это стало возможным благодаря совместной работе».

Вице-премьер выразил благодарность Ассоциации бильярда республики и участникам из Гагры, пожелав спортсменам удачи и честной борьбы.