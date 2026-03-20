МУЖСКОЙ И ЖЕНСКИЙ ЧЕМПИОНАТЫ СКФО И ЮФО ВЫХОДЯТ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ
Сухум. 20 марта 2026 г. Абхазия-Информ. 20 и 21 марта в Сухуме состоится шестой тур мужского первенства. На домашней площадке команда «Апсны» встретится с грозненским «Динамо-Фарм» и клубом «Михайловский вепрь» (Михайловск). По итогам этих игр сформируется итоговое положение команд и станут известны пары, которые продолжат борьбу за выход в финал.
Параллельно с 20 по 22 марта в Черкесске пройдет пятый тур чемпионата СКФО и ЮФО среди женских команд. Для представительниц «Апсны» эти игры также станут определяющими: абхазские спортсменки сразятся с тремя соперницами – «Эльбрус» (Черкесск), «Артемида-КГУФКСТ» (Краснодар) и «Сталинград» (Волгоград).
Как и у мужчин, результаты этих матчей определят окончательную расстановку сил на предварительном этапе и распределение пар в плей-офф.
Всего в борьбу за титул в мужском сезоне включились семь команд из регионов Юга России, ДНР и Абхазии. В женском – 5 коллективов из регионов Юга России и Абхазии.
Последнее от Super User
- ОБРАЗОВАН НОВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК «КРЕПОСТЬ АЛАХАШ-АБАА»
- ВЛАДИМИР ДЕЛБА: ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ ОБЕСПЕЧИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ АБХАЗИИ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ ВЫЗОВОВ
- В ГТК АБХАЗИИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2025 ГОД
- ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
- В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ ДЕМОНТИРОВАНА МАЙНИНГ-ФЕРМА