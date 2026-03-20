«НОВЫЕ МЕДИА АБХАЗИИ»: ДАН СТАРТ 14 ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПРОЕКТАМ

Сухум. 20 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Москве торжественно завершилась программа «Новые медиа Абхазии». 50 победителей конкурса для медиаспециалистов республики прошли обучение по механике известной российской «Мастерской новых медиа». Первые модули стартовали на родине, финальные – прошли в России.

На финале программы президент Абхазии Бадра Гунба отметил, что выпускникам предстоит формировать современное информационное пространство страны, рассказывая миру о культуре, традициях и достижениях независимой Абхазии.

Экспертный совет, в который вошли пресс-секретарь президента Алхас Чолокуа, медиаэксперт Эрнест Мацкявичюс и гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак, отобрал 14 медиапроектов. Они получат ресурсную и экспертную поддержку.

Среди победителей – проекты о популяризации науки («АНаука»), развитии сельских территорий («Дом») и мультимедийный ресурс о жизни Абхазии и мира («Мир»).

Некоторые авторы уже приступили к съемкам.