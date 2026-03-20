В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ ДЕМОНТИРОВАНА МАЙНИНГ-ФЕРМА

Пятница, 20 марта 2026
В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ ДЕМОНТИРОВАНА МАЙНИНГ-ФЕРМА

Сухум. 20 марта 2026 г. Абхазия-Информ. 13 аппаратов по добыче криптовалют изъяли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел совместно с Государственным комитетом Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору.

Незаконно действующий объект был обнаружен в селе Кочара Очамчырского района, общая мощность потребляемой электроэнергии составила порядка 26 кВт/ч. Установлен владелец оборудования – житель села Лабра Зейтунян Мисак Рафикович.

Майнинг-ферма демонтирована, конфискованные аппараты помещены на склад Госстандарта.

Об этом сообщает сайт МВД.

