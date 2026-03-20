ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 20 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Задержан подозреваемый в незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта, а также ввозу на территорию Республики Абхазия наркотических средств в особо крупном размере Хухуа Альфредо Роландиевич. При личном досмотре у гражданина, 1999 г.р., проживающего в с. Беслаху Очамчырского района, обнаружены и изъяты пакеты с заизолированными свертками.

Как пояснил задержанный, запрещенное вещество он приобрел на территории Российской Федерации в г. Сочи и тайно перевозил через государственную границу с целью последующего сбыта на территории Республики Абхазия.

В готовых к реализации свертках содержалось сильнодействующе синтетическое вещество, как впоследствии установлено в результате исследования в экспертно-криминалистическом центре МВД – наркотическое средство «мефедрон», общим весом более 88.604 грамма.

Оперативные мероприятия провели сотрудники Цандрипшского отдела милиции УВД по Гагрскому району, которые задержали подозреваемого Хухуа после прохождения зоны таможенного контроля на КПП «Псоу».

Расследование в рамках возбужденного по п. «в» ч. 3 ст. 224 и п. «б» ч. 3 ст. 224 прим.1 УК РА проводит следственный отдел управления внутренних дел по Гагрскому району. Решением суда Альфредо Хухуа заключен под стражу.

Об этом сообщает сайт МВД.