В ГТК АБХАЗИИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2025 ГОД

Сухум. 20 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В ГТК Абхазии подводят итоги работы за 2025 год. В заседании участвовали премьер-министр Владимир Делба и представитель ФТС России в Абхазии Константин Козлов. Председатель ГТК Отар Хеция обратился к присутствующим с приветственной речью и выразил благодарность всему личному составу за высокий профессионализм, преданность делу и ответственность.

«Благодаря вашей добросовестной работе мы выполнили плановые показатели 2025 года, успешно решали поставленные задачи и обеспечили стабильность работы таможенных органов в условиях сложной внешней обстановки», – сказал он.

За отчётный период контрольный показатель по начислению таможенных платежей выполнен на уровне 100,8%. При плане в 4 млрд 501 млн рублей фактические поступления составили 4 млрд 537 млн рублей. Внешнеторговый оборот Республики Абхазия демонстрирует положительную динамику при сохранении ключевой роли Российской Федерации как основного торгово-экономического партнёра.

По словам Хеция, наряду с выполнением фискальной функции особое внимание в 2025 году уделялось правоохранительной деятельности. Таможенные органы продолжили системную работу по выявлению и пресечению контрабанды, незаконного перемещения товаров, наркотических средств и иных правонарушений, представляющих угрозу экономической безопасности страны. Эффективное взаимодействие с правоохранительными органами республики позволило повысить результативность оперативно-профилактических мероприятий.

«По итогам 2025 года в республиканский бюджет было направлено более 8,5 млн рублей административных штрафов, что отражает рост почти на 60% по сравнению с 2024 годом. Важным этапом развития таможенной системы за отчетный период стало практическое применение положений нового Таможенного кодекса. Последовательное внедрение норм кодекса и формирование современной нормативной базы позволили повысить прозрачность таможенных процедур и эффективность таможенного контроля», – сказал Хеция.

Глава ГТК также отметил, что в 2025 году для таможенных органов открылись новые направления деятельности, связанные с возобновлением работы Международного аэропорта «Сухум» имени В.Г. Ардзинба.

Объем начислений таможенных платежей за 2025 год составил 4 млрд 537,5 млн рублей. Контрольный показатель по начислению таможенных платежей за анализируемый период выполнен на 100,8 %, сказал заместитель председателя ГТК Темыр Дгебия, выступая на коллегии ГТК по итогам работы за 2025 год.

В сравнении с показателями 2024 года сумма начислений таможенных платежей в 2025 году увеличилась на 367,5 млн руб., или на 8,8 %.

Объем начислений от налога на добавленную стоимость в 2025 году составил 2,6 млрд рублей.

Структура других таможенных платежей выглядит следующим образом:

таможенная пошлина от импорта товара – 1,6 млрд руб.

таможенная пошлина от экспорта товара – 21,6 млн руб.

таможенный сбор от импорта товаров – 528 млн руб.

таможенный сбор от экспорта товаров – 57,5 млн руб.

акцизный налог – 288 млн руб.

сбор за выдачу акцизных марок – 34,8 млн руб.

прочие платежи – 19,4 млн руб.

«В 2025 году объем внешней торговли Республики Абхазия составил 60 млрд 490,5 млн руб. (рост на 5,9 %). Из них: объем экспорта – 8 млрд 43,1 млн руб. (спад на 10,7 %); объем импорта – 48 млрд 114 млн руб. (рост на 9 %). Сальдо торгового баланса республики сложилось в 2025 году в размере 44,4 млрд рублей», – сказал докладчик.

По информации Дгебия, с 2021 года объем экспорта вырос на 1 млрд 983 млн руб., или на 33 %, и в 2025 году составил 8 млрд 43 млн рублей.

При этом в сравнении с 2024 годом данный показатель за 2025 год снизился на 961 млн рублей, или на 11%.

Главным торговым партнером Абхазии является Российская Федерация, на долю которой в 2025 г. пришлось 45 млрд 383 млн руб. или 75% от общего объема внешней торговли Абхазии.

В ряду основных торговых партнеров Абхазии на втором месте Турция, доля которой в структуре товарооборота республики составило 7,5%.

В десятку торговых партнеров Республики Абхазия за 2025 год вошли такие страны, как Российская Федерация, Турция, Япония, США, Китай, Беларусь, Молдова, ОАЭ, Польша, Португалия.

Внешняя торговля в Абхазии осуществляется четырьмя видами транспорта: автомобильным, морским, железнодорожным и воздушным.

В стоимостном выражении объем грузоперевозок морским транспортом в 2025 году составил 5 млрд 145 млн руб., железнодорожным – 8 млрд 296 млн руб., автомобильным – 46 млрд 633 млн руб., воздушным – 417 млн рублей.

«Перемещение товаров воздушным транспортом для Республики Абхазия является новым направлением, связанным с возобновлением в мае 2025 г. работы Международного аэропорта «Сухум» им. В. Г. Ардзинба. Запуску регулярного авиационного сообщения предшествовала масштабная работа по реконструкции аэродрома и аэровокзальной инфраструктуры аэропорта. После реконструкции аэропорт может принимать современные типы самолетов», – отметил Дгебия.

За отчетный период воздушным транспортом было совершено 604 рейса: в Республику Абхазия – 302, из Республики Абхазия – 302 рейса. Количество пассажиров воздушного транспорта в 2025 году составило 126483 человека.

В 2025 году правоохранительными подразделениями ГТК зафиксировано 256 административных правонарушений (в 2024 году – 206).

«Должностные лица правоохранительных подразделений ГТК принимали участие в совместных мероприятиях с другими правоохранительными органами республики, по результатам которых были возбуждены уголовные дела по фактам незаконного перемещения на территорию Абхазии наркотических средств и их прекурсоров», – сказал первый зампредседателя ГТК Алиас Лабахуа, выступая с отчетом о деятельности правоохранительных подразделений ГТК.

Изъяты различные товары: 30 119 пачек табачных изделий, 1 052 бутылки алкоголя, 340 бутылок минеральной воды и газированных напитков, 32 литра сельхозпрепаратов, 518 единиц оборудования для производства криптовалют, 3 677 промышленных товаров, 756 парфюмерных изделий, 451 упаковку медицинских препаратов, 2 кг цветного металла, холостые патроны, 514 рыболовных принадлежностей и 21 мобильный телефон.

«Выявлено 20 случаев особо опасной контрабанды (против 9 фактов в 2024 году). Изъяты наркотики: 142,951 г метадона, 74,83 г мефедрона, 3,618 г кокаина, 135,385 г прегабалина и 5 202 капсулы габапентина. Материалы переданы в Следственное управление МВД, задержанные водворены в ИВС МВД РА», – сказал Лабахуа.

В течение года сотрудники УБК и ТП активно участвовали в работе внутриведомственных комиссий и в рабочей группе по противодействию коррупции при Генеральной прокуратуре.

Для повышения квалификации проводились регулярные учебные занятия по улучшению работы при выявлении правонарушений.

В рамках сотрудничества с ФТС России, с целью оказания содействия УБК и ТП ГТК РА получили 37 международных запросов, все они были исполнены своевременно.

По информации Лабахуа, в 2025 году отдел дознания и таможенных расследований ГТК принял к производству 256 дел об административных правонарушениях, что больше по сравнению с 204 делами в 2024 году.

«По результатам расследований начислены административные штрафы и залоги, в результате чего в бюджет поступило 7 987 474 рубля, что на 59,1% больше, чем в 2024 году. Суды также вынесли решения о штрафах на 592 807 рублей, увеличив сумму на 63,5% по сравнению с прошлым годом. В общей сложности в республиканский бюджет поступило 8 580 281 рубль от штрафов, что на 59,4% больше, чем в 2024 году. Общая сумма наложенных взысканий составила 36 264 555 рублей, что на 65,1% больше, чем в 2024 году», – сказал он.

В 2025 году особое внимание уделялось делам об административных правонарушениях, связанных с вычислительным оборудованием.

«Было возбуждено 37 таких дел, в ходе которых изъято 518 единиц оборудования и 121 комплектующая на сумму 5 087 496 рублей. В 2024 году изъято 572 устройства и 130 комплектующих на общую сумму 30 162 618 рублей. По решению суда было уничтожено 1 177 пачек табачных изделий на сумму 311 905 рублей. Объекты нарушений таможенных правил оценивались стоимостью в 124 994 639 рублей, что в 2,6 раза больше, чем в 2024 году (48 029 526 рублей). На ответственном хранении в ГТК Республики Абхазия содержится товар на сумму 14 694 671 рубль. В отчетный период одно дело об административном правонарушении было переслано в Транспортную прокуратуру, 8 дел – в Сухумский городской суд и 9 дел – в Арбитражный суд. В 2024 году 6 дел направлено в Транспортную прокуратуру, 8 дел – в Сухумский городской суд и 4 дела – в Арбитражный», – подытожил Лабахуа.

Об этом сообщает Апсныпресс.