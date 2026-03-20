ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ВЛАДИМИР ДЕЛБА: ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ ОБЕСПЕЧИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ АБХАЗИИ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ ВЫЗОВОВ

ВЛАДИМИР ДЕЛБА: ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ ОБЕСПЕЧИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ АБХАЗИИ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ ВЫЗОВОВ

Сухум. 20 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба назвал Государственный таможенный комитет (ГТК) одним из ключевых ведомств, обеспечивших выполнение бюджетных обязательств республики в 2025 году. Выступая на коллегии ГТК, глава Правительства подчеркнул: несмотря на сложности переходного периода и вступление в силу нового законодательства, ведомство не только выполнило, но и перевыполнило плановые показатели.

Владимир Делба особо отметил, что 2025 год потребовал от всех органов государственной власти максимальной концентрации и повышенной ответственности.

«Безусловно, на таможенные органы легла особая миссия. Важнейшее направление вашей работы – реализация задач, возложенных на ГТК, который фактически является основным бюджетообразующим ведомством. Выполнение планового задания позволило нам обеспечить стабильность всех госрасходов: от выплаты зарплат и пособий до поддержки предпринимательства. Это фундамент, гарантирующий устойчивость страны», – заявил премьер.

По оценке главы Правительства, главным вызовом года стал переход на новое таможенное законодательство. Делба признал, что руководство страны с «опаской и пристальным вниманием» наблюдало за процессом, понимая, что за один год идеально отладить все механизмы невозможно.

Тем не менее показатели поступлений демонстрируют уверенную динамику и двузначный рост. По мнению премьер-министра, сейчас необходимо найти «гармоничный баланс»: продолжать совершенствование процедур по международным стандартам, одновременно защищая экономический суверенитет Абхазии.

Несмотря на нарушение логистических цепочек и снижение экспорта по ряду позиций (в частности, на 57% по рыбной продукции), правительство совместно с ГТК активно работает над сохранением активности участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Владимир Делба заверил сотрудников комитета в дальнейшей поддержке: «Правительство, как и прежде, будет поддерживать инициативы ГТК. Это еще раз подчеркивает вашу особую роль в обеспечении экономической безопасности и стабильного развития республики».

Глава правительства напомнил, что задачи по наращиванию доходов и модернизации таможни были поставлены президентом в поручении от 27 августа 2025 года.

«Все сервисы, которые мы выстраиваем в таможенном деле, должны быть ориентированы на участников ВЭД. Уверен, что благодаря развитию информационных технологий и цифровых решений мы добьемся успеха. Это требование времени, от которого невозможно уйти», – резюмировал Делба.

Премьер-министр поблагодарил коллектив ГТК за профессионализм и преданность делу.

Об этом сообщает Апсныпресс.

