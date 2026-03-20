ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОБРАЗОВАН НОВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК «КРЕПОСТЬ АЛАХАШ-АБАА»

ОБРАЗОВАН НОВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК «КРЕПОСТЬ АЛАХАШ-АБАА»

Сухум. 20 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба подписал Указы «О внесении изменений в Государственный список объектов историко-культурного наследия Республики Абхазия» и «О внесении изменений в Список государственных историко-архитектурных, археологических и историко-культурных заповедников Республики Абхазия».

Решением главы государства Список государственных историко-архитектурных, археологических и историко-культурных заповедников дополнен новым объектом – Маркулским историко-архитектурным заповедником «Крепость Алахаш-абаа».

Заповедник расположен в поселке Алахаш на высоком плато левого берега реки Маркула. В состав объекта входит комплекс памятников:

Башня Алахаш-абаа (III-XIV вв. н. э.);

Церковь (IV в., XIV-XV вв. н. э.);

Менгир (неолит, средневековье);

Могильник (I в. до н. э. – I в. н. э.);

Продовольственный склад (III-VIII вв. н. э.);

Крепостные стены (III-IV вв. н. э.; XIV-XV вв. н. э.);

Замок (III-IV вв. н. э.; XIV-XV вв. н. э.);

Археологические культурные слои и находки (VIII в. до н. э. – XV в. н. э.).

