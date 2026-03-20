ОБРАЗОВАН НОВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК «КРЕПОСТЬ АЛАХАШ-АБАА»
Сухум. 20 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба подписал Указы «О внесении изменений в Государственный список объектов историко-культурного наследия Республики Абхазия» и «О внесении изменений в Список государственных историко-архитектурных, археологических и историко-культурных заповедников Республики Абхазия».
Заповедник расположен в поселке Алахаш на высоком плато левого берега реки Маркула. В состав объекта входит комплекс памятников:
Башня Алахаш-абаа (III-XIV вв. н. э.);
Церковь (IV в., XIV-XV вв. н. э.);
Менгир (неолит, средневековье);
Могильник (I в. до н. э. – I в. н. э.);
Продовольственный склад (III-VIII вв. н. э.);
Крепостные стены (III-IV вв. н. э.; XIV-XV вв. н. э.);
Замок (III-IV вв. н. э.; XIV-XV вв. н. э.);
Археологические культурные слои и находки (VIII в. до н. э. – XV в. н. э.).
Последнее от Super User
