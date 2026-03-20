ЭДУАРД БУТБА ПРОВОДИТ РЯД РАБОЧИХ ВСТРЕЧ В МИНЗДРАВЕ РОССИИ

Новости Пятница, 20 марта 2026 16:50
ЭДУАРД БУТБА ПРОВОДИТ РЯД РАБОЧИХ ВСТРЕЧ В МИНЗДРАВЕ РОССИИ

Сухум. 20 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба проводит ряд рабочих встреч в Министерстве здравоохранения Российской Федерации.

19 марта прошла встреча в департаменте по реализации специального инфраструктурного проекта Минздрава России. Эдуард Бутба, директор департамента Иван Амбражук и замдиректора Эльмира Вергазова обсудили актуальные вопросы взаимодействия Минздрава Абхазии и России. Участники встречи уделили особое внимание дорожной карте совместного плана мероприятий двух министерств.

Кроме того, на встрече был поднят вопрос о командировке специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации в Республику Абхазия для реализации ряда медицинских проектов.

Также состоялась рабочая встреча Эдуарда Бутба с директором Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации, членом-корреспондентом РАН, профессором, доктором медицинских наук Ольгой Кобяковой.

На встрече обсудили вопросы стратегического партнерства Абхазии и России в сфере здравоохранения, разработку моделей для более эффективных управленческих и организационных решений, пилотные проекты, цифровую трансформацию отрасли, обучение для организаторов и специалистов здравоохранения.

Министр здравоохранения Эдуард Бутба подчеркнул: регулярный и открытый диалог между Минздравом Республики Абхазия и Министерством здравоохранения Российской Федерации – основа эффективного сотрудничества.

Он выразил благодарность своему коллеге Михаилу Альбертовичу Мурашко, а также всем медицинским работникам за их неоценимый вклад в поддержку системы здравоохранения и благополучия граждан Республики Абхазия.

