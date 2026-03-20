ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ПРЕДСТАВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗОЛЮЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА «ДИАЛОГ. СОГЛАСИЕ. РАЗВИТИЕ»

Сухум. 20 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В целях обеспечения общественного диалога между органами государственной власти и гражданским обществом президент Бадра Гунба поручил премьер-министру Владимиру Делба рассмотреть Резолюцию Гражданского форума «Диалог. Согласие. Развитие», принятую 12 марта 2026 года.

Глава государства поставил задачу представить в срок до 7 мая 2026 года предложения по реализации изложенных в Резолюции рекомендаций, относящихся к компетенции Кабинета министров Республики Абхазия.