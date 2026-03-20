ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ПРЕДСТАВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗОЛЮЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА «ДИАЛОГ. СОГЛАСИЕ. РАЗВИТИЕ»
Новости Пятница, 20 марта 2026 16:53
Сухум. 20 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В целях обеспечения общественного диалога между органами государственной власти и гражданским обществом президент Бадра Гунба поручил премьер-министру Владимиру Делба рассмотреть Резолюцию Гражданского форума «Диалог. Согласие. Развитие», принятую 12 марта 2026 года.
Глава государства поставил задачу представить в срок до 7 мая 2026 года предложения по реализации изложенных в Резолюции рекомендаций, относящихся к компетенции Кабинета министров Республики Абхазия.
- ЭДУАРД БУТБА ПРОВОДИТ РЯД РАБОЧИХ ВСТРЕЧ В МИНЗДРАВЕ РОССИИ
- ОБРАЗОВАН НОВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК «КРЕПОСТЬ АЛАХАШ-АБАА»
- ВЛАДИМИР ДЕЛБА: ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ ОБЕСПЕЧИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ АБХАЗИИ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ ВЫЗОВОВ
- В ГТК АБХАЗИИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2025 ГОД
- ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ