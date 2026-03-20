АНЗОР ОСИПОВ ПРИГОВОРЁН К ПОЖИЗНЕННОМУ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ ЗА СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ КОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ

Сухум. 20 марта 2026 г. Абхазия-Информ. 20 марта 2026 года Гагрским районным судом, под председательством судьи Квициния И.А. завершено рассмотрение материалов уголовного дела по обвинению уроженца и жителя города Гагра - Осипова Анзора Витальевича 1980 года рождения.

Осипов А.В. признан виновным в том, что он являлся организатором незаконного ввоза в Республику Абхазия наркотических средств и непосредственным исполнителем сбыта наркотических средств в особо крупном размере контактным способом. У Осипова А.В. при задержании было обнаружено наркотическое средство «метадон» в особо крупном размере более 3.5 грамм, а также хранил по месту жительства «мефедрон» в особо крупном размере в количестве более 68 грамм, «каннабис» в размере 0,5 грамм, и метадон 0.7 грамм.

Осипов А.В. также обвинялся в незаконном приобретении и хранении боеприпаса. По результатам рассмотрения Осипов А.В. признан виновным, по всем статьям предъявленного обвинения и приговорен к пожизненному наказанию в исправительной колонии строгого режима, с конфискацией имущества и штрафом в размере 255000 рублей в доход государства.

Осипов А.В. свою вину не признал.

Позиция прокурора была аналогична вынесенному приговору.

Названное лицо считается не виновным до вступления приговора в законную силу.