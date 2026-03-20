 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АНЗОР ОСИПОВ ПРИГОВОРЁН К ПОЖИЗНЕННОМУ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ ЗА СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ КОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ

Новости Пятница, 20 марта 2026 20:25
Оцените материал
(0 голосов)
АНЗОР ОСИПОВ ПРИГОВОРЁН К ПОЖИЗНЕННОМУ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ ЗА СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ КОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ

Сухум. 20 марта 2026 г. Абхазия-Информ. 20 марта 2026 года Гагрским районным судом, под председательством судьи Квициния И.А. завершено рассмотрение материалов уголовного дела по обвинению уроженца и жителя города Гагра - Осипова Анзора Витальевича 1980 года рождения.

Осипов А.В. признан виновным в том, что он являлся организатором незаконного ввоза в Республику Абхазия наркотических средств и непосредственным исполнителем сбыта наркотических средств в особо крупном размере контактным способом. У Осипова А.В. при задержании было обнаружено наркотическое средство «метадон» в особо крупном размере более 3.5 грамм, а также хранил по месту жительства «мефедрон» в особо крупном размере в количестве более 68 грамм, «каннабис» в размере 0,5 грамм, и метадон 0.7 грамм. 

Осипов А.В. также обвинялся в незаконном приобретении и хранении боеприпаса. По результатам рассмотрения Осипов А.В. признан виновным, по всем статьям предъявленного обвинения и приговорен к пожизненному наказанию в исправительной колонии строгого режима, с конфискацией имущества и штрафом в размере 255000 рублей в доход государства.

Осипов А.В. свою вину не признал. 

Позиция прокурора была аналогична вынесенному приговору.

Названное лицо считается не виновным до вступления приговора в законную силу.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 20 марта 2026 20:30

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ПРЕДСТАВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗОЛЮЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА «ДИАЛОГ. СОГЛАСИЕ. РАЗВИТИЕ» НОВГОРОДСКИЙ КУРОРТНЫЙ ПЛАЦКАРТ ДО СУХУМА НАЧНЁТ КУРСИРОВАТЬ С 5 ИЮНЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.