НОВГОРОДСКИЙ КУРОРТНЫЙ ПЛАЦКАРТ ДО СУХУМА НАЧНЁТ КУРСИРОВАТЬ С 5 ИЮНЯ
Сухум. 20 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Для новгородцев вновь назначены беспересадочные вагоны, следующие в южном направлении. Выгода для пассажира в данном случае в том, что им приобретается только один билет и нет необходимости пересаживаться на других станциях.
Маршрут Великий Новгород – Сухум начнёт курсирование с 5 июня, время в пути 60 часов 20 минут, стоимость билета от 11 193 рубля. Этот вагон стартует в составе нашего «московского» поезда (в 21:35), а в Сухум прибывает утром – в 09:55. Пока предусмотрен только плацкартный вагон. На первый поезд в продаже есть как верхние, так и нижние места.
2 года назад билеты на этот поезд стоили 8 738 рублей.
