ПОХОРОНЫ ВЛАДИМИРА ЗАНТАРИА СОСТОЯТСЯ 24 МАРТА

Сухум. 23 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Государственная комиссия, созданная распоряжением Президента Республики Абхазия по организации похорон поэта, литературоведа, критика, журналиста, общественного и государственного деятеля, бывшего депутата Верховного Совета Республики Абхазия, экс-министра культуры Республики Абхазия, экс-вице-премьера Республики Абхазия, доктора филологических наук, академика Академии наук Абхазии, заслуженного работника культуры Абхазии, члена Союза писателей СССР, Союза писателей Абхазии, Ассоциации писателей Абхазии, Союза писателей России, Союза журналистов Абхазии, Союза журналистов России, Международной конфедерации журналистских союзов, лауреата Государственной премии имени Д. И. Гулиа, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» II степени Владимира Константиновича Зантариа информирует, что похороны состоятся 24 марта 2026 года.

Церемония прощания начнется в 10:00 в Абхазском государственном драматическом театре имени С. Чанба.

Траурный митинг начнется в 13:00.

С 14:00 до 16:00 церемония прощания и митинг пройдут в родовом доме поэта в селе Тамыш Очамчырского района.