ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
СТАРТОВАЛА ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ СЕССИЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ СВО ИЗ РОССИИ И АБХАЗИИ

Сухум. 23 марта 2026 г. Абхазия-Информ. В Сочи стартовала просветительская сессия для ветеранов СВО из России и Абхазии. Участники – более 100 ветеранов из Краснодарского края, регионов ЮФО и Абхазии. Главные темы: сохранение исторической памяти, противодействие фальсификации истории, интеграция ветеранов в мирную жизнь. Приветственный адрес к участникам сессии от президента Абхазии Бадры Гунба, зачитал вице-президент Беслан Бигвава. В приветствии говорится:

«Уважаемые участники форума, дорогие друзья!

Искренне приветствую всех, кого объединяют служение Родине, ответственность за её будущее и верность принципам боевого братства.

Нас связывает не только общее историческое прошлое, но и прочное единство, проверенное временем и испытаниями.

Наш народ всегда стоял плечом к плечу с российскими братьями, защищая общие ценности – от Великой Отечественной войны до наших дней.

Особые слова уважения участникам специальной военной операции. Ваше мужество, стойкость и преданность долгу являются примером истинного патриотизма. Граждане Абхазии, принимающие участие в СВО, достойно продолжают традиции боевого братства и вносят свой вклад в общее дело.

Республика Абхазия последовательно поддерживает Российскую Федерацию и остаётся надёжным союзником. Нас объединяют глубокие исторические, духовные и человеческие связи, основанные на доверии, взаимной поддержке и общей ответственности за будущее.

Сегодня особенно важно сохранять это единство, поддерживать друг друга и вместе двигаться вперёд, укрепляя наше сотрудничество и реализуя совместные инициативы.

Желаю вам успешной работы, крепкого здоровья и новых достижений на благо наших народов».

Беслан Бигвава обратился к присутствующим от себя лично как ветеран Отечественной войны народа Абхазии к ветеранам специальной военной операции:

«Позвольте сказать вам огромное спасибо и низкий вам поклон за то, что всегда стоите на защите своего Отечества. Вы – новая элита не по должности, не по наследию, а по поступкам. Ваш путь – это путь героев. Вы видели цену жизни, знаете цену слова, теряли своих боевых друзей и смотрели смерти в глаза. И сегодня, стоя перед вами, хочу сказать, что вместе мы – сила.

Хочу вспомнить всех, кто пал на полях сражений. Вечная им память.

Сегодня тем, кто воюет, – обязательно вернуться домой целыми и здоровыми, и обязательно с Победой. А иначе и быть не может, потому что мы – народы победителей, и с нами Бог, а за нами правда. Это показали всему миру наши деды в мае 45-го, и это покажем мы – их потомки.

Я хочу пожелать всем здоровья, счастья, мира, потому как никто другой вы знаете цену мира. А если кто и задумает посягнуть на нас и указывать, как нам жить, то увидят силу нашего единства.

Друзья, берегите себя и своих близких, всегда будьте готовы защитить свою землю, свою страну.

Процветания нашим народам и слава нашим героям!»

В обращении к участникам первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко подчеркнул: «У нас общая история, общие герои и общая ответственность за то, чтобы правда о ней никогда не была искажена. Государство ставит масштабные задачи по интеграции ветеранов в мирную жизнь. Но развитие – это прежде всего возможность для каждого реализовать себя».

Мероприятие организовано Ассоциацией ветеранов СВО и Общероссийским общественным движением «Бессмертный полк России» при поддержке Фонда президентских грантов.

Ключевое направление – работа с ветеранами СВО и представителями общественных организаций, направленная на укрепление историко-культурных связей между народами России и Абхазии.

