Сухум. 23 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба сообщил о расширении возможностей медицинской помощи в республике. В сосудистом центре Республиканской больницы уже успешно проводятся сложные эндоваскулярные операции, включая коронарографию и стентирование сосудов сердца. Центр также специализируется на лечении заболеваний периферических сосудов.

С момента открытия центра более 180 пациентов получили необходимую медицинскую помощь в пределах республики, и число пациентов продолжает расти.

«Мы также планируем развивать направление открытой кардиохирургии, включая аортокоронарное шунтирование и замену клапанов сердца. Хотя эти задачи сложные, мы активно работаем над их реализацией и планируем начать проводить такие операции в Абхазии уже в 2026 году», – сказал Бутба.

Для выполнения сложных кардиохирургических операций необходим аппарат искусственного кровообращения стоимостью около 50 миллионов рублей. Министр отметил, что рассматриваются варианты лизинга или аренды этого оборудования, а также обучение абхазских специалистов в российских клиниках. Это позволит врачам республики самостоятельно проводить сложные операции и эффективно лечить пациентов. Кроме того, планируется стажировка абхазских врачей в специализированных центрах, что позволит повысить уровень квалификации и внедрить передовые методики лечения в медицинскую практику республики.

«Мы рассматриваем варианты лизинга или аренды этого оборудования. Обучение наших специалистов в российских клиниках является важным этапом подготовки к самостоятельному проведению операций и последующему лечению пациентов. Мы также рассматриваем возможность стажировок в центрах, специализирующихся на таких операциях», – подытожил Бутба.

Он также отметил, что Абхазия и Россия расширяют форматы и механизмы оказываемой медицинской помощи жителям Абхазии. Партнерские отношения продолжают приносить практическую пользу. В Москве министры здравоохранения Эдуард Бутба и Михаил Мурашко подписали протокол, расширяющий действие российской системы обязательного медицинского страхования для жителей Абхазии.

Инициатива президента Бадры Гунбы кардинально упрощает доступ к медицине РФ. Теперь для получения бесплатной помощи в российских клиниках гражданам достаточно предъявить загранпаспорт и полис ОМС.

Особое внимание уделено спасению жизней. С руководством НМИЦ имени Шумакова обсуждалась помощь 61 абхазскому пациенту на гемодиализе. Граждане с паспортом РФ смогут претендовать на бесплатную трансплантацию почки по полису ОМС. Для остальных прорабатывается механизм родственной пересадки.

Документ вступит в силу после ратификации. Для жителей Абхазии открывается важнейшее окно возможностей для получения высокотехнологичной врачебной помощи.

Также стало известно:

– информатизацией системы здравоохранения займется Минздрав Абхазии с Россией. Для этого в республику прибудут специалисты из Центрального научно-исследовательского института России в мае

– летом в командировку в Абхазию приедут российские врачи, узкопрофильные специалисты, график сейчас прорабатывается.