БАДРА ГУНБА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПАРАДЕ ПОБЕДЫ 9 МАЯ

Сухум. 23 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба 9 мая посетит Москву по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина и примет участие в Параде Победы на Красной площади.

«День Победы – это священная дата, объединяющая наши народы общей историей, подвигом и памятью. Участие в торжествах в Москве – это дань уважения героям и подтверждение нашей общей ответственности за сохранение правды о Великой Победе», – отметил Бадра Гунба.