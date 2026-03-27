НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ ИЗЪЯТО У ЖИТЕЛЯ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА

Сухум. 27 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Сотрудниками уголовного розыска Гудаутского РОВД задержан житель с. Приморское Календжян Игорь Сергеевич, 1987 г.р., подозреваемый в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в крупном размере.

При личном досмотре задержанный добровольно выдал хранимую при себе стеклянную тару с растительным веществом внутри. Как установлено экспертами, содержимое является наркотическим средством «каннабис».

Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 223 УК РА, проводит следственное подразделение отдела внутренних дел по Гудаутскому району.

Об этом сообщает сайт МВД.