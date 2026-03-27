ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
PEGAS ТУРИСТИК ЗАПУСТИЛ РЕЙСЫ В АБХАЗИЮ

Пятница, 27 марта 2026
Сухум. 27 марта 2026 г. Абхазия-Информ. Туроператор Pegas Туристик открыл продажи пакетных туров в Абхазию с собственными гарантированными перелетами. Новый формат объединяет авиабилеты, трансфер и проживание, делая поездку на черноморские курорты быстрее и удобнее.

Собственная полетная программа оператора будет действовать с 3 апреля по 22 сентября 2026 года. Рейсы из московского Шереметьево в Сухум выполняет авиакомпания Nordwind. В апреле и мае запланировано до пяти вылетов в неделю, в остальные месяцы – четыре.

Время в пути составит менее четырех часов. В стоимость пакета уже включен провоз багажа (до 20 кг) и ручной клади (до 10 кг). Трансфер из аэропорта Сухума до отеля и обратно также предоставляется бесплатно.

Продолжительность тура можно выбрать от четырех до тридцати ночей. На направлении продолжает действовать акция раннего бронирования – скидки от отелей в среднем составляют 10-15 процентов. По некоторым гостиницам спецпредложение продлится до середины апреля.

