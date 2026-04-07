 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
Календарь событий

« Апрель 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРОБЛЕМА С ПОДТОПЛЕНИЕМ БУДЕТ РЕШЕНА

Новости Вторник, 07 апреля 2026 15:55
Оцените материал
(0 голосов)
ПРОБЛЕМА С ПОДТОПЛЕНИЕМ БУДЕТ РЕШЕНА

Сухум. 7 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Проблема с подтоплением будет решена размер шрифта Печать Эл. почта   Начаты работы на пересечении улицы Лакоба с улицей Генерала Дбар в связи с тем, что практически каждый дождь здесь происходит подтопление. На сегодняшний день проводятся работы по укладке пластиковых труб. Старый ливневой трубопровод, который проходил по зелёной зоне тротуарной части этой улицы, был повреждён корнями деревьев, поэтому принято решение укладывать трубы вдоль бортового камня.

«С двух сторон уложат трубы 500-го диаметра от ул. Лакоба до ул. Когониа, также близ пересечения ул. Дбар с набережной уложат пластиковую трубу диаметром 1000 мм. Будут устроены 10 новых бетонных дождеприёмных колодцев с решётками, чтобы принимать ливневую воду. Таким образом, будет решена проблема с подтоплением данного участка дороги», – сказал директор ДРСУ Дмитрий Ахуба.

Общая протяжённость трубопровода будет составлять 325 метров.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 07 апреля 2026 15:58

Последнее от Super User

Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.