ПРОБЛЕМА С ПОДТОПЛЕНИЕМ БУДЕТ РЕШЕНА
Начаты работы на пересечении улицы Лакоба с улицей Генерала Дбар в связи с тем, что практически каждый дождь здесь происходит подтопление. На сегодняшний день проводятся работы по укладке пластиковых труб. Старый ливневой трубопровод, который проходил по зелёной зоне тротуарной части этой улицы, был повреждён корнями деревьев, поэтому принято решение укладывать трубы вдоль бортового камня.
«С двух сторон уложат трубы 500-го диаметра от ул. Лакоба до ул. Когониа, также близ пересечения ул. Дбар с набережной уложат пластиковую трубу диаметром 1000 мм. Будут устроены 10 новых бетонных дождеприёмных колодцев с решётками, чтобы принимать ливневую воду. Таким образом, будет решена проблема с подтоплением данного участка дороги», – сказал директор ДРСУ Дмитрий Ахуба.
Общая протяжённость трубопровода будет составлять 325 метров.
Последнее от Super User
- С 30 АПРЕЛЯ ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ ПЕРЕВОЗКИ ПО «ЕДИНОМУ» БИЛЕТУ В АБХАЗИЮ
- 14 МЕДАЛЕЙ У АБХАЗСКИХ БОРЦОВ НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ТУРНИРЕ В ЧЕЧНЕ
- ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УСТАНОВИТЬ 14 МАЯ – ДНЕМ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
- РАССМОТРЕНА «РАБОЧАЯ КАРТА» В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
- МИНЭК АБХАЗИИ НАЧИНАЕТСЯ ОТБОР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ