Сухум. 7 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Проблема с подтоплением будет решена Начаты работы на пересечении улицы Лакоба с улицей Генерала Дбар в связи с тем, что практически каждый дождь здесь происходит подтопление. На сегодняшний день проводятся работы по укладке пластиковых труб. Старый ливневой трубопровод, который проходил по зелёной зоне тротуарной части этой улицы, был повреждён корнями деревьев, поэтому принято решение укладывать трубы вдоль бортового камня.