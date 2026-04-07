Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
С 30 АПРЕЛЯ ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ ПЕРЕВОЗКИ ПО «ЕДИНОМУ» БИЛЕТУ В АБХАЗИЮ

Вторник, 07 апреля 2026
С 30 АПРЕЛЯ ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ ПЕРЕВОЗКИ ПО «ЕДИНОМУ» БИЛЕТУ В АБХАЗИЮ

Сухум. 7 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Билеты на курортный сезон 2026 года уже доступны для покупки. Перевозки будут выполняться до 30 сентября с пересадкой на ж/д вокзале Адлера и в аэропорту Сочи. Для гостей Абхазии организована доставка комфортабельными автобусами в пять популярных курортных города: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

Доступность качественных транспортных услуг – один из приоритетов Минтранса. Система «единого» билета на этом направлении действует с 2017 года и позволяет туристам гарантированно спланировать свой маршрут и без лишних сложностей добраться до точки назначения. Безопасность поездки обеспечивают проверенные и лицензированные перевозчики.

Как воспользоваться?

• Оформить «единый» билет «поезд + автобус» можно в кассах любого ж/д вокзала, агентских сетей АО «ФПК, а также на сайте и в приложении РЖД.

• Билет «самолет + автобус» — через сервисы для покупки авиабилетов и кассы турагентств.

• При покупке необходимо указать пункты назначения, например: «откуда» – Самара / «куда» – Пицунда.

Стоимость автобусной части «единого» билета в 2026 году будет варьироваться от 824 до 1132 рублей в зависимости от маршрута. Дополнительную информацию о «едином» билете можно найти на сайте транспортной дирекции или по телефону круглосуточной горячей линии 8 (800) 600-1-006.

