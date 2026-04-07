ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В КМ РАССМОТРЕЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН

Новости Вторник, 07 апреля 2026 18:22
В КМ РАССМОТРЕЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН

Сухум. 7 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провел рабочую встречу с председателем Пенсионного фонда Денисом Гулария, в ходе которой были рассмотрены итоги исполнения бюджета фонда за первый квартал 2026 года, а также перспективы повышения пенсионного обеспечения граждан.

Владимир Делба подчеркнул значимость системной работы по повышению уровня социальной защищенности населения и отметил, что вопросы пенсионного обеспечения находятся на постоянном контроле президента страны.

Денис Гулария сообщил, что по итогам первого квартала Пенсионный фонд обеспечил своевременное и полное выполнение всех социальных обязательств.

В ходе встречи особое внимание было уделено реализации поручений президента Абхазии по поэтапному увеличению пенсионных выплат. В 2025 году были приняты решения о повышении доплат отдельным категориям граждан. В частности, увеличение коснулось участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, инвалидов, ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также ряда военных категорий. Кроме того, были увеличены выплаты гражданам, имеющим государственные награды, в том числе награжденным медалью Героя Абхазии, орденом Леона и медалью «За отвагу».

Отдельным направлением работы остается поддержка граждан, не получающих российскую пенсию. По словам Дениса Гулария, их число ежегодно увеличивается примерно на 2 000 человек и в текущем году составляет свыше 17 000.

«Это наиболее уязвимые категории наших граждан. В их числе - пенсионеры по возрасту, получатели пенсий за выслугу лет, заслуженные и народные работники, шахтеры, инвалиды труда, а также получатели социальных пенсий – семьи, потерявшие кормильца, круглые сироты, инвалиды детства и другие категории», – пояснил председатель Пенсионного фонда.

В рамках дальнейшего повышения уровня пенсионного обеспечения Пенсионным фондом подготовлены предложения по увеличению доплат указанным категориям граждан на 1000 рублей.

Были рассмотрены сроки возможной индексации. Ранее расчеты были произведены с учетом начала повышения с 1 июля, при этом дополнительная потребность до конца года оценивалась в 103 млн рублей.

Премьер-министр предложил ускорить этот процесс.

«С учетом текущего исполнения бюджета фонда предлагаю проработать возможность проведения индексации с 1 мая. При наличии соответствующих расчетов, мы сможем принять необходимые решения и осуществить их финансовое обеспечение», – заявил Владимир Делба.

Глава правительства подчеркнул, что развитие социальной политики, в том числе повышение уровня пенсионного обеспечения, является одним из ключевых направлений деятельности государства.

«Наша задача – в обозримом будущем довести размер пенсий до уровня прожиточного минимума. Чем быстрее мы сможем этого достичь, тем ощутимее будет поддержка для наших пенсионеров», – отметил он.

В свою очередь Денис Гулария сообщил, что Пенсионный фонд готов в кратчайшие сроки представить обновленные расчеты с учетом возможного переноса сроков индексации на 1 мая. После этого предложения будут рассмотрены на заседании Кабинета министров Республики Абхазия.

О среднесрочной задаче Правительства довести средний размер пенсии до величины прожиточного минимума, премьер-министр говорил в своем выступлении на Международном экономическом форуме «Абхазия – инвестиции в будущее».

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

« С 30 АПРЕЛЯ ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ ПЕРЕВОЗКИ ПО «ЕДИНОМУ» БИЛЕТУ В АБХАЗИЮ ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПУНКТОВ РЕЗОЛЮЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА »
