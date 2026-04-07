В КМ РАССМОТРЕЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН

Сухум. 7 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провел рабочую встречу с председателем Пенсионного фонда Денисом Гулария, в ходе которой были рассмотрены итоги исполнения бюджета фонда за первый квартал 2026 года, а также перспективы повышения пенсионного обеспечения граждан.

Владимир Делба подчеркнул значимость системной работы по повышению уровня социальной защищенности населения и отметил, что вопросы пенсионного обеспечения находятся на постоянном контроле президента страны.

Денис Гулария сообщил, что по итогам первого квартала Пенсионный фонд обеспечил своевременное и полное выполнение всех социальных обязательств.

В ходе встречи особое внимание было уделено реализации поручений президента Абхазии по поэтапному увеличению пенсионных выплат. В 2025 году были приняты решения о повышении доплат отдельным категориям граждан. В частности, увеличение коснулось участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, инвалидов, ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также ряда военных категорий. Кроме того, были увеличены выплаты гражданам, имеющим государственные награды, в том числе награжденным медалью Героя Абхазии, орденом Леона и медалью «За отвагу».

Отдельным направлением работы остается поддержка граждан, не получающих российскую пенсию. По словам Дениса Гулария, их число ежегодно увеличивается примерно на 2 000 человек и в текущем году составляет свыше 17 000.

«Это наиболее уязвимые категории наших граждан. В их числе - пенсионеры по возрасту, получатели пенсий за выслугу лет, заслуженные и народные работники, шахтеры, инвалиды труда, а также получатели социальных пенсий – семьи, потерявшие кормильца, круглые сироты, инвалиды детства и другие категории», – пояснил председатель Пенсионного фонда.

В рамках дальнейшего повышения уровня пенсионного обеспечения Пенсионным фондом подготовлены предложения по увеличению доплат указанным категориям граждан на 1000 рублей.

Были рассмотрены сроки возможной индексации. Ранее расчеты были произведены с учетом начала повышения с 1 июля, при этом дополнительная потребность до конца года оценивалась в 103 млн рублей.

Премьер-министр предложил ускорить этот процесс.

«С учетом текущего исполнения бюджета фонда предлагаю проработать возможность проведения индексации с 1 мая. При наличии соответствующих расчетов, мы сможем принять необходимые решения и осуществить их финансовое обеспечение», – заявил Владимир Делба.

Глава правительства подчеркнул, что развитие социальной политики, в том числе повышение уровня пенсионного обеспечения, является одним из ключевых направлений деятельности государства.

«Наша задача – в обозримом будущем довести размер пенсий до уровня прожиточного минимума. Чем быстрее мы сможем этого достичь, тем ощутимее будет поддержка для наших пенсионеров», – отметил он.

В свою очередь Денис Гулария сообщил, что Пенсионный фонд готов в кратчайшие сроки представить обновленные расчеты с учетом возможного переноса сроков индексации на 1 мая. После этого предложения будут рассмотрены на заседании Кабинета министров Республики Абхазия.

О среднесрочной задаче Правительства довести средний размер пенсии до величины прожиточного минимума, премьер-министр говорил в своем выступлении на Международном экономическом форуме «Абхазия – инвестиции в будущее».

Об этом сообщает пресс-служба КМ.