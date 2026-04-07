ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПУНКТОВ РЕЗОЛЮЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА
Сухум. 7 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провел совещание, посвященное выполнению поручения президента Абхазии по итогам Гражданского форума «Диалог. Согласие. Развитие», проведенного Общественной палатой 12 марта 2026 года. В нем приняли участие руководители министерств и ведомств.
По итогам совещания премьер-министр подписал распоряжение о подготовке предложений по исполнению пунктов резолюции Гражданского форума.
Предложения по реализации изложенных в резолюции рекомендаций, относящихся к компетенции Кабинета министров, будут представлены президенту до 7 мая текущего года.
Об этом сообщает пресс-служба КМ.
