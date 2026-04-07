В СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ ВНЕДРЯТ ПРОГРАММУ АГРОКЛАССОВ И СИСТЕМУ НАСТАВНИЧЕСТВА

Сухум. 7 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство просвещения совместно с Минсельхозом внедрят в сельских школах программу агроклассов и систему наставничества. Министр просвещения Хана Гунба сообщила, что ведомство уже изучает российский опыт организации профильного аграрного образования.

«Планируется открыть пять агроклассов в сельских школах. Перед запуском проекта необходимо провести подготовительную работу: определить базовые организации и оценить количество заинтересованных учащихся», – сказала Гунба на совещании в Кабмине.

Дополнительно в учебный план ряда школ введут модуль по основам механизации сельскохозяйственных работ. Как подчеркнул глава Минсельхоза Беслан Джопуа, инициатива поможет восполнить дефицит кадров:

«По итогам освоения программы ученики вместе с аттестатом будут получать удостоверение тракториста-машиниста».