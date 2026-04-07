ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
МЧС АБХАЗИИ ГОТОВИТ ПАРТИЮ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ДАГЕСТАНУ

Вторник, 07 апреля 2026 18:44
Сухум. 7 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Сегодня к вечеру в Дагестан, пострадавший из-за стихийного бедствия, будет направлена партия гуманитарной помощи, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния на совещании в Кабмине. По словам министра, сразу после получения информации о трагедии президент Абхазии Бадра Гунба дал поручение оперативно связаться с российскими коллегами для координации помощи.

«Я вышел на связь с министром по чрезвычайным ситуациям Республики Дагестан. Мы обсудили текущую обстановку и первоочередные потребности. По поручению нашего Президента я предложил направить в республику группировку волонтеров для оказания помощи населению», – сказал Лев Квициния.

Министр отметил, что в пострадавшем регионе наблюдается острая нехватка питьевой воды, поэтому принято решение об экстренной отправке груза.

«Сейчас уже подготовлены четыре 20-тонных рефрижератора с водой. Мы завершаем оформление грузов и выезжаем в Дагестан сегодня. Уже на месте проведем дополнительное совещание, чтобы определить дальнейший план действий», – сообщил Квициния.

