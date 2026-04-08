РУСЛАН БГАНБА ЕДИНОГЛАСНО ИЗБРАН В ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА «АШАНА»

Сухум. 8 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Новым членом попечительского совета благотворительного фонда «Ашана» стал Руслан Бганба. Решение о его назначении было принято единогласно – все действующие члены попечительского совета, включая председателя, проголосовали за его кандидатуру.

Руслан Геннадиевич Бганба, руководитель Представительства МИА «Россия сегодня» в Республике Абхазия с 2016 года по настоящее время.

Давно зарекомендовал себя как ответственный и неравнодушный профессионал, ориентированный на долгосрочные результаты.

Руководство и сотрудники фонда «Ашана»тепло приветствуют Руслана Бганба в составе попечительского совета и желают ему успехов в этой ответственной роли.

«Уверена, что его опыт, мудрость и искреннее желание помогать людям станут прочным фундаментом для новых добрых дел. Желаю Руслану энергии, вдохновения и удачи во всех начинаниях на благо тех, кто нуждается в нашей поддержке», – отметила директор фонда Мактина Джинджолия.