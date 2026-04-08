В СУХУМСКОМ ВОЕННОМ КОМИССАРИАТЕ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ВЕСЕННЕМУ ПРИЗЫВУ

Сухум. 8 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Весенний призыв стартовал по указу президента Абхазии Бадры Гунба с 1 апреля, и продлится до 30 июня. На службу призываются граждане Абхазии с 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе. Замглавы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе – председатель призывной комиссии города Сухум.

Он отметил, что для каждого молодого человека служение Родине должно быть делом чести.

На совещание были приглашены руководители управ столицы, чтобы в тесном взаимодействии с ними отрабатывать вопросы по призывникам во всех микрорайонах.

Руководитель Республиканского военкомата Беслан Тарба поделился, что многие уклоняются от несения военной службы, якобы – по состоянию здоровья.

«Каждое решение по отсрочке по учебе, по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам должно сопровождаться документами. Недостаточно родителя на словах сказать представителю военкомата, что сын учится. К личному делу должна быть приложена соответствующая справка. Если ее не могут предоставить, вывод напрашивается один», – отметили участники совещания.