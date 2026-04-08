В ГЕРМАНИИ ПРОШЁЛ ТРАДИЦИОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЧЕРКЕССКО-АБХАЗСКОЙ ДИАСПОРЫ ЕВРОПЫ

Новости Среда, 08 апреля 2026 15:21
В ГЕРМАНИИ ПРОШЁЛ ТРАДИЦИОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЧЕРКЕССКО-АБХАЗСКОЙ ДИАСПОРЫ ЕВРОПЫ

Сухум. 8 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. В период пасхальных праздников в Германии с 3-го по 5-е апреля в городе Бад-Тёльц (близ Мюнхена) прошёл традиционный фестиваль черкесско-абхазской диаспоры Европы. Целью таких встреч традиционно является сплочение диаспоры разных поколений.

Мероприятие началось в пятницу вечером с приветственных речей председателей черкесско-абхазских культурных центров Западной Европы, а также Турции.

В эти дни были проведены мастер-классы под руководством Шамиля Трапш, Сенди Амичба, презентации книг, показ исторических фильмов, лекции по истории Кавказа, воркшопы для детей. Артисты со всей Европы и непосредственно с Родины порадовали зрителей своими выступлениями.

Завершающим аккордом стал воскресный финал на исторической площади Одеонс-платц в Мюнхене, где молодежь диаспоры устроила импровизированный концерт национальной музыки и танца.

Об этом сообщает полномочный представитель Республики Абхазия в ФРГ Хибла Амичба.

