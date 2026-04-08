ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НА 1 АПРЕЛЯ 2026 Г.

Сухум. 8 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Доходы бюджетной системы Республики Абхазия, администрируемые Министерством по налогам и сборам, за период с 01.01.2026г. по 01.04.2026г. выросли на 296 071 тыс. руб. (двести девяноста шесть миллионов семьдесят одна тысяча рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составили 1 448 886,2 тыс. руб. (один миллиард четыреста сорок восемь миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч рублей), при плане – 1 165 627,7 тыс. руб. (один миллиард сто шестьдесят пять миллионов шестьсот двадцать семь тысяч рублей), выполнение плана – 124%.

Поступления налоговых платежей по районам на 01.04.2026 год составили:

- г. Сухум: поступления увеличились на 134 669,0 тыс. руб. (сто тридцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 715 942,6 тыс. руб. (семьсот пятнадцать миллионов девятьсот сорок две тысячи рублей), при плане – 603 624,4 тыс. руб. (шестьсот три миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи рублей), выполнение плана – 119%.

- Гагрский район: поступления увеличились на 53 736,0 тыс. руб. (пятьдесят три миллиона семьсот тридцать шесть тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 323 611,5 тыс. руб. (триста двадцать три миллиона шестьсот одиннадцать тысяч рублей), при плане 306 764,3 тыс. руб., (триста шесть миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи рублей), выполнение плана – 105%.

- Гудаутский район: поступления увеличились на 72 926,0 тыс. руб. (семьдесят два миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 168 040,0 тыс. руб. (сто шестьдесят восемь миллионов сорок тысяч рублей), при плане – 97 815,6 тыс. руб., (девяноста семь миллионов восемьсот пятнадцать тысяч рублей), выполнение плана – 172%.

- Сухумский район: поступления увеличились на 5 889,0 тыс. руб. (пять миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 76 423,4 тыс. руб. (семьдесят шесть миллионов четыреста двадцать три тысячи рублей), при плане – 33 491,7 тыс. руб. (тридцать три миллиона четыреста девяноста одна тысяча рублей), выполнение плана – 228%.

- Гулрыпшский район: поступления увеличились на 16 847,0 тыс. руб. (шестнадцать миллионов восемьсот сорок семь тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 68 666,1 тыс. руб. (шестьдесят восемь миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч рублей), при плане – 39 520,0 тыс. руб., (тридцать девять миллионов пятьсот двадцать тысяч рублей), выполнение плана – 174%.

- Очамчырский район: поступления увеличились на 14 643,0 тыс. руб. (четырнадцать миллионов шестьсот сорок три тысячи рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 62 723,9 тыс. руб. (шестьдесят два миллиона семьсот двадцать три тысячи рублей), при плане – 57 102,7 тыс. руб., (пятьдесят семь миллионов сто две тысячи рублей), выполнение плана – 110%.

- Ткуарчалский район: поступления увеличились на 3 511,0 тыс. руб. (три миллиона пятьсот одиннадцать тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 13 411,6 тыс. руб. (тринадцать миллионов четыреста одиннадцать тысяч рублей), при плане – 9 754,6 тыс. руб. (девять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи рублей), выполнение плана – 137%.

Галский район: поступления составили 20 067,1 тыс. руб. (двадцать миллионов шестьдесят семь тысяч рублей), при плане – 17 554,4 тыс. руб. (семнадцать миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи рублей), выполнение плана – 114%.