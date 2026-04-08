НА ГРАНИЦЕ С АБХАЗИЕЙ ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА ВВОЗА ОРУЖИЯ

Сухум. 8 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. По оперативной информации, поступившей от УФСБ России по Краснодарскому краю, о возможном перемещении незаконных товаров на таможенном посту МАПП Адлер был остановлен автомобиль FORD TRANZIT, прибывший из Республики Абхазия.

«При таможенном досмотре транспортного средства в багажном отделении среди личных вещей были обнаружены два штык-ножа в ножнах, – пояснил начальник таможенного поста МАПП Адлер Антон Александров. – Запрещенные предметы были изъяты и направлены на экспертизу».

Согласно заключению эксперта, изъятые предметы – штык-ножи к автоматам АК и АКМ – являются коротко-клинковым, колюще-режущим холодным оружием и относятся к продукции военного назначения.

Сочинской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда иного вооружения), которая предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.