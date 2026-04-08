 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
Календарь событий

« Апрель 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НА ГРАНИЦЕ С АБХАЗИЕЙ ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА ВВОЗА ОРУЖИЯ

Среда, 08 апреля 2026
Оцените материал
(0 голосов)
НА ГРАНИЦЕ С АБХАЗИЕЙ ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА ВВОЗА ОРУЖИЯ

Сухум. 8 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. По оперативной информации, поступившей от УФСБ России по Краснодарскому краю, о возможном перемещении незаконных товаров на таможенном посту МАПП Адлер был остановлен автомобиль FORD TRANZIT, прибывший из Республики Абхазия.

«При таможенном досмотре транспортного средства в багажном отделении среди личных вещей были обнаружены два штык-ножа в ножнах, – пояснил начальник таможенного поста МАПП Адлер Антон Александров. – Запрещенные предметы были изъяты и направлены на экспертизу».

Согласно заключению эксперта, изъятые предметы – штык-ножи к автоматам АК и АКМ – являются коротко-клинковым, колюще-режущим холодным оружием и относятся к продукции военного назначения.

Сочинской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда иного вооружения), которая предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 08 апреля 2026 15:53

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НА 1 АПРЕЛЯ 2026 Г.
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.