КОМАНДА КВН ИЗ АБХАЗИИ ВЫШЛА В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛИГИ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ

Сухум. 8 апреля 2026 г. Абхазия-Информ. Команда КВН из Абхазии «Фантасмагорцы» вышла в четвертьфинал Центральной лиги Москвы и Подмосковья «Лампа Синергии», заняв первое место в четвертой игре 1/8 финала с результатом 14,5 балла.

Игры 1/8 финала прошли 4-7 апреля в Московском молодежном центре «Планета КВН» и были приурочены к 65-летию Клуба веселых и находчивых. В рамках стадии 1/8 финала были запланированы четыре игры, в которых участвовали 24 сильнейшие команды.

Участники соревновались в трех конкурсах: «Приветствие», «Разминка» и «Сложная ситуация».

Выступление абхазской команды поддержали вице-премьер, председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба, его заместитель Роман Цкуа, Чрезвычайный, полномочный посол Абхазии в России Алхас Квициниа и исполнительный директор Московской абхазской диаспоры Даур Барганджия, а также представители диаспоры.